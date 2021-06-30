Шевченко: Сподіваюся, італійські фани підтримають нас у Римі
Наставник збірної України Андрій Шевченко сподівається на підтримку італійських фанатів у матчі з Англією.
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Пишаюся своїми хлопцями, вони віддали всі. Присвячую перемогу народу України, ми грали від душі. Сподіваюся, італійські фани підтримають нас у Римі. Англія – відмінна команда, буде важкий матч,
– сказав Шевченко.
- Зауважимо, що Шевченко має велику армію фанатів в Італії, адже значну частину кар'єри провів в Мілані. Саме в Мілані Шевченко став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.
Фанати з України та Великої Британії не зможуть потрапити на матч Євро-2020 у Римі через карантин. Італія заборонила в'їзд у країну без поважної причини. Туризм та футбол не є підставою для в'їзду в Італію.
Україна – Англія: що відомо
- Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Початок поєдинку о 22:00.
- Англійці виграли групу D, в якій випередили Хорватію, Чехію та Шотландію. В 1/8 фіналу "Три леви" здолали Німеччину.
- Україна на груповому етапі програла Нідерландам та Австрії, але перемогла Північну Македонію. Попри дві поразки українці вперше в історії вийшли в плей-офф як одна з чотирьох кращих команд, що посіла третє місце в групі.
- В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка у додатковий час здолали Швецію.
- Англія та Україна зіграють восьмий очний матч. В активі України всього одна перемога та дві нічиї. Чотири поєдинки виграли англійці.