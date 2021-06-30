Шевченко: Сподіваюся, італійські фани підтримають нас у Римі

Наставник збірної України Андрій Шевченко сподівається на підтримку італійських фанатів у матчі з Англією.

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Пишаюся своїми хлопцями, вони віддали всі. Присвячую перемогу народу України, ми грали від душі. Сподіваюся, італійські фани підтримають нас у Римі. Англія – відмінна команда, буде важкий матч,

– сказав Шевченко.

Зауважимо, що Шевченко має велику армію фанатів в Італії, адже значну частину кар'єри провів в Мілані. Саме в Мілані Шевченко став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Фанати з України та Великої Британії не зможуть потрапити на матч Євро-2020 у Римі через карантин. Італія заборонила в'їзд у країну без поважної причини. Туризм та футбол не є підставою для в'їзду в Італію.

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