В понедельник 16 октября сборная Украины U21 проведет третий матч квалификации на молодежное Евро-2025. Соперником команды Унаи Мельгосы станет Англия, пишет 24 канал. Встреча состоится в словацком Кошице, начало – в 19:30 по киевскому времени.

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Фавориты группы

Обе команды успешно провели последний Евро U21. Англичане стали чемпионами турнира, в то время как Украина дошла до полуфинала и получила путевку на Олимпийские игры.

В новый отбор наша команда входит с обновленным составом и новым тренером. Вместо Руслана Ротаня команду возглавил Уная Мельгоса. Первые матчи испанца пока дают повод для оптимизма, хотя соперниками Украины были аутсайдеры группы.

В стартовой игре квалификации "сине-желтые" минимально одолели Северную Ирландию. А четыре дня назад, 12 октября, был разгромлен Люксембург (3:0). Впрочем теперь нашу команду ожидает битва с фаворитом группы.

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Англичане начали отбор еще более эффектно – 3:0 над Люксембургом и 9:1 против Сербии. Напомним, что напрямую на Евро-2025 попадут победители групп и три лучшие команды из вторых мест. Остальные шесть вицечемпионов групп получат шанс в стыковых матчах.

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