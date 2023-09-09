Підопічні Сергія Реброва першими відкрили рахунок в матчі з Англією. Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко відзначився у воротах голкіпера Евертона Пікфорда, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку. На 41-й хвилині колишній одноклубник Зінченка по Манчестер Сіті Кайл Вокер скористався навісною передачею Гаррі Кейна та чудовим ударом поцілив у нижній правий кут воріт Бущана.

Арбітр трохи вагався із зарахуванням голу, але після перегляду повтору вказав на центр поля. 1:1 – з таким рахунком завершилася перша половина матчу Україна – Англія.

Відео голу Вокера

До слова, цей гол став дебютним для 33-річного Вокера у складі збірної Англії. Для цього йому знадобилося 77 матчів.