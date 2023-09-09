У четвертому матчі кваліфікації Євро-2024 збірна України у Вроцлаві зустрічається з лідером групи С Англією. Підопічні Сергія Реброва першими відкрили рахунок у матчі, пише 24 канал.

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На початку першого тайму українці не соромлячись провели кілька перспективних атак. Така нахабність підопічних Реброва принесла результат на 26-й хвилині зустрічі.

Фланговий прохід Коноплі завершився пасом на Зінченка, який холоднокровно відправив смугастого в сітку воріт Пікфорда.

Відео голу Зінченка

Зазначимо, що цей гол став 9-м для Зінченка у футболці збірної України.