Україна – абсолютний переможець Дефлімпіади-2021: збірна виборола рекордну кількість нагород
Літня Дефлімпіада-2021 добігла до свого завершення. Українська збірна тріумфально закінчила свій виступ на Іграх.
Неймовірний виступ українців
З першого дня змагань українці захопили лідерство у медальному заліку. Національна команда здобувала понад 10 медалей в день в середньому та переписувала власні рекорди. І зрештою, стала переможцем медального заліку.
До речі Украина досрочно выиграла медальный зачет Дефлимпиады-2021
В останній змагальний день, 15 травня, національна команда здобула ще одну нагороду найвищого ґатунку. Українці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу у чоловічому футболі.
Українці вперше здобули титул чемпіонів на Дефлімпійських іграх.
На літній Дефлімпіаді-2021 Україна здобула 138 медалей, з них 62 золоті, по 38 срібних та бронзових. За усіма показниками "синьо-жовті" стали лідерами у медальному заліку.
За три дні до закінчення змагань національна команда достроково виграла залік, а в підсумковому варіанті випередила найближчого суперника на 42 золоті медалі. Збірна США була найближчим переслідувачем України. Проте у її активі лише 55 нагород, це на 83 медалі менше, ніж в українців.
Топ-5 країн медального заліку Дефлімпіади-2021
- Україна – 62+38+38 (138)
- США – 20+11+24 (55)
- Іран – 14+12+14 (40)
- Японія – 12+8+10 (30)
- Республіка Корея – 11+18+14 (43)
- Польща – 8+22+12 (42)
- Туреччина – 8+19+19 (45)
- Франція – 8+3+5 (16)
- Індія – 8+1+8 (17)
- Німеччина – 5+8+6 (19)
Рекорди українців у Бразилії
- Перемога в медальному заліку: вдруге в історії (уперше – у 2005 році);
- Уперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород, у 2017 році);
- Рекорд за кількістю "золота" - 60 медалей (попередній – 21 "золото");
- Уперше виграли "золото" в чоловічому баскетболі, вдруге – в чоловічому футболі.
Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20).