Україна – абсолютний переможець Дефлімпіади-2021: збірна виборола рекордну кількість нагород

16 травня 2022 , 12:58
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Джерело:

фейсбук Національного паралімпійського комітету України

Літня Дефлімпіада-2021 добігла до свого завершення. Українська збірна тріумфально закінчила свій виступ на Іграх.

Неймовірний виступ українців

З першого дня змагань українці захопили лідерство у медальному заліку. Національна команда здобувала понад 10 медалей в день в середньому та переписувала власні рекорди. І зрештою, стала переможцем медального заліку.

До речі Украина досрочно выиграла медальный зачет Дефлимпиады-2021

В останній змагальний день, 15 травня, національна команда здобула ще одну нагороду найвищого ґатунку. Українці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу у чоловічому футболі.

Українці вперше здобули титул чемпіонів на Дефлімпійських іграх.

На літній Дефлімпіаді-2021 Україна здобула 138 медалей, з них 62 золоті, по 38 срібних та бронзових. За усіма показниками "синьо-жовті" стали лідерами у медальному заліку.

За три дні до закінчення змагань національна команда достроково виграла залік, а в підсумковому варіанті випередила найближчого суперника на 42 золоті медалі. Збірна США була найближчим переслідувачем України. Проте у її активі лише 55 нагород, це на 83 медалі менше, ніж в українців.

Топ-5 країн медального заліку Дефлімпіади-2021

  1. Україна – 62+38+38 (138)
  2. США – 20+11+24 (55)
  3. Іран – 14+12+14 (40)
  4. Японія – 12+8+10 (30)
  5. Республіка Корея – 11+18+14 (43)
  6. Польща – 8+22+12 (42)
  7. Туреччина –  8+19+19 (45)
  8. Франція – 8+3+5 (16)
  9. Індія – 8+1+8 (17)
  10. Німеччина – 5+8+6 (19)

Рекорди українців у Бразилії

  • Перемога в медальному заліку: вдруге в історії (уперше – у 2005 році);
  • Уперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород, у 2017 році);
  • Рекорд за кількістю "золота" - 60 медалей (попередній – 21 "золото");
  • Уперше виграли "золото" в чоловічому баскетболі, вдруге – в чоловічому футболі.
До слова. Дефлімпіада-2021 відбулася у Бразилії. Змагання тривали з 1 до 15 травня. Усього на змаганнях розіграли 209 комплектів нагород.

Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20).

Автор: Дарина Жданович