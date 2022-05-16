Невероятное выступление украинцев

С первого дня соревнований украинцы завоевали лидерство в медальном зачете. Национальная команда получала более 10 медалей в день в среднем и переписывала свои рекорды. И, наконец, стала победителем медального зачета.

До речі Украина досрочно выиграла медальный зачет Дефлимпиады-2021

В последний соревновательный день, 15 мая, национальная команда получила еще одну награду высшего достоинства. Украинцы поднялись на высшую строчку пьедестала в мужском футболе.

Украинцы впервые завоевали титул чемпионов на Дефлимпийских играх.

На летней Дефлимпиаде-2021 Украина получила 138 медалей, из них 62 золота, по 38 серебряных и бронзовых. По всем показателям "сине-желтые" стали лидерами в медальном зачете.

За три дня до окончания соревнований национальная команда досрочно выиграла зачет, а в итоговом варианте опередила ближайшего соперника на 42 золотых медали. Сборная США была ближайшим преследователем Украины. Однако в ее активе всего 55 наград, это на 83 медали меньше, чем у украинцев.

Топ-5 стран медального зачета Дефлимпиады-2021

Украина - 62+38+38 (138) США - 20+11+24 (55) Иран - 14+12+14 (40) Япония – 12+8+10 (30) Республика Корея - 11+18+14 (43) Польша – 8+22+12 (42) Турция – 8+19+19 (45) Франция – 8+3+5 (16) Индия – 8+1+8 (17) Германия – 5+8+6 (19)

Рекорды украинцев в Бразилии

Победа в медальном зачете: второй раз в истории (впервые – в 2005 году);

Впервые завоевали 100 и более медалей (предыдущий рекорд – 99 наград, в 2017 году);

Рекорд по количеству "золота" - 60 медалей (предыдущий - 21 "золото");

Впервые выиграли "золото" в мужском баскетболе, второй – в мужском футболе.

К слову. Дефлимпиада-2021 прошла в Бразилии. Соревнования продолжались с 1 по 15 мая. Всего на соревнованиях разыграно 209 комплектов наград.

Наибольшее количество наград Украина завоевала в плавании (29) и легкой атлетике (20).