Неймовірний виступ українців

З першого дня змагань українці захопили лідерство у медальному заліку. Національна команда здобувала понад 10 медалей в день в середньому та переписувала власні рекорди. І зрештою, стала переможцем медального заліку.

До речі Украина досрочно выиграла медальный зачет Дефлимпиады-2021

В останній змагальний день, 15 травня, національна команда здобула ще одну нагороду найвищого ґатунку. Українці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу у чоловічому футболі.

Українці вперше здобули титул чемпіонів на Дефлімпійських іграх.

На літній Дефлімпіаді-2021 Україна здобула 138 медалей, з них 62 золоті, по 38 срібних та бронзових. За усіма показниками "синьо-жовті" стали лідерами у медальному заліку.

За три дні до закінчення змагань національна команда достроково виграла залік, а в підсумковому варіанті випередила найближчого суперника на 42 золоті медалі. Збірна США була найближчим переслідувачем України. Проте у її активі лише 55 нагород, це на 83 медалі менше, ніж в українців.

Топ-5 країн медального заліку Дефлімпіади-2021

Україна – 62+38+38 (138) США – 20+11+24 (55) Іран – 14+12+14 (40) Японія – 12+8+10 (30) Республіка Корея – 11+18+14 (43) Польща – 8+22+12 (42) Туреччина – 8+19+19 (45) Франція – 8+3+5 (16) Індія – 8+1+8 (17) Німеччина – 5+8+6 (19)

Рекорди українців у Бразилії

Перемога в медальному заліку: вдруге в історії (уперше – у 2005 році);

Уперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород, у 2017 році);

Рекорд за кількістю "золота" - 60 медалей (попередній – 21 "золото");

Уперше виграли "золото" в чоловічому баскетболі, вдруге – в чоловічому футболі.

До слова. Дефлімпіада-2021 відбулася у Бразилії. Змагання тривали з 1 до 15 травня. Усього на змаганнях розіграли 209 комплектів нагород.

Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20).