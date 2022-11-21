В понедельник, 21 ноября, подопечные Руслана Ротаня проведут последний поединок в нынешнем году. "Сине-желтые" сыграют против молодежной сборной Грузии.

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Игра состоится на стадионе имени "Тенгиза Бурджанадзе" в Гори, что в 60 км от грузинской столицы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по киевскому времени. Следует отметить, что соперник украинцев также является участником чемпионата Европы 2023 на правах одного из хозяев турнира.

Напомним, что это второй поединок команды Ротаня на сборе в Грузии. В субботу, 19 ноября, "сине-желтые" сыграли вничью с Израилем (1:1).

За прямой трансляцией поединка между молодежными сборными Украины и Грузии можно следить на сайте 24 канала.

Онлайн-трансляция матча Украина U-21 – Грузия U-21

Накануне спарринга главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о кадровой ситуации. По словам наставника "сине-желтых", из-за травм в матче не смогут принять участие Николай Кухаревич (Хиберниан), Даниил Кравчук (Ингулец), Виталий Роман (Рух). Кроме того, по договоренности с клубами покинули лагерь команды защитник чешского Слована Максим Таловеров и полузащитник Черноморца Максим Брагару.

В состав сборной Украины вызваны двое игроков – полузащитник Шахтера Кирилл Сигеев и нападающий Оболони Игорь Краснопир.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин (Днепр-1), Денис Твардовский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Яков Кинарейкин (Днепр-1), Денис Твардовский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос). Защитники: Ростислав Лях, Денис Слюсарь (оба - Рух), Марьян Фарина (Шахтер), Денис Кузик (Колос), Роман Якуба (Валмиера, Латвия).

Ростислав Лях, Денис Слюсарь (оба - Рух), Марьян Фарина (Шахтер), Денис Кузик (Колос), Роман Якуба (Валмиера, Латвия). Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Марко Сапуга (Рух), Денис Бунчуков (Серен, Бельгия), Артем Кулаковский (Ворскла), Николай Михайленко (Заря), Кирилл Сигеев (Шахтер).

Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Марко Сапуга (Рух), Денис Бунчуков (Серен, Бельгия), Артем Кулаковский (Ворскла), Николай Михайленко (Заря), Кирилл Сигеев (Шахтер). Нападающие: Даниил Гончарук (Ллейда, Испания), Игорь Краснопир (Оболонь).

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