У неділю, 20 листопада, юнацька збірна України U-19 провела другий поєдинок відбору до Євро-2023. Підопічним Сергія Нагорняка протистояла команда Кіпру.
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"Синьо-жовті" з перших хвилин розпочали штурм воріт кіпріотів. На 12-й хвилині матчу гравець чеської Славії Іван Варфоломєєв реалізував пенальті за фол Александроса Каяфаса. Проте через вісім хвилин островитяни зуміли відновити рівновагу. Гол на свій рахунок записав Андреас Савва.
У другому таймі динамівець Антон Царенко протягом двох хвилин зробив дубль у ворота збірної Кіпру. А на 79-й хвилині хавбек львівського Руху Олег Федор поставив остаточну крапку в матчі.
Україна (U-19) — Кіпр (U-19) 4:1
Голи: Варфоломєєв (12, з пенальті), Царенко (67, 69), Федор (79) — Савва (20).
Україна (U-19): Герета, Кітела, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломєєв, Ярмолюк (Семенець, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарьов, 58).
Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" набрали шість очок і гарантували собі вихід в еліт-раунд відбору Євро-2023.
Нагадаємо, в першому матчі проти збірної Косово (1:0) перемогу українцям приніс гол на останній хвилині хавбека Брендфорда Єгора Ярмолюка.
Наступний матч підопічні Нагорняка проведуть 23 листопада проти Швеції.