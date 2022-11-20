19 листопада підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию (1:1) з командою Ізраїлю. У складі збірної України голом відзначився гравець Сент-Джонстона Максим Кучерявий.

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Про свої враження від дебюту Максим розповів пресслужбі УАФ.

"Кращого дебюту просто годі уявити. Якби ще не пропустили під кінець зустрічі, усе взагалі було б ідеально. Останнім часом я не так часто граю в клубі, тож було дуже приємно вийти на поле. На ньому я віддав усі сили, і дуже добре, що вдалося забити. Не знаю, від кого відскочив м'яч, здається, від Максима Таловєрова, але мені вдалося переправити його у ворота", — розповів Кучерявий.

На думку хавбека Сент-Джонстона, українці буди близькими до перемоги, але в кінці поєдинку не вистачило фізичних кондицій.

Я думаю, що в цілому такий результат закономірний. Ми останній ігровий відрізок грали в меншості і в кінці почали підсідати. Незважаючи на це, ми намагалися контролювати м'яч, грати через короткий і середній пас, а не просто відбиватися. Це все ж таки навчально-тренувальний збір, й у нас на 80 відсотків нова команда. Ми звикаємо до тренерських принципів і намагаємося їх дотримуватися",

— сказав півзахисник шотландського клубу.

Гол Кучерявого у ворота збірної Ізраїлю

Нагадаємо, що 21 листопада молодіжна збірна України зіграє проти грузинських одноліток. Цей тренувальний збір є підготовчим перед Євро-2023.

Довідка. Максим Кучерявий вихованець київської ДЮСШ-15. У 2021 році підписав контракт із шотландським клубом Сент-Джонстон. Атакувальний півзахисник спочатку грав за молодіжну команду, а згодом на правах оренди захищав кольори Брікі Сіті та Кельти Хартс. За основну команду Максим Кучерявий виступає з нинішнього сезону. Хавбек зіграв 10 поєдинків, але результативними діями не відзначився.