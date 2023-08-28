Збірну України на цьому престижному турнірі представили 53 спортсмени, які змагалися у 4 вида спорту. У кожному з них наші земляки здобували медалі.

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Результати, якими варто пишатися

Загалом українські спортсмени здобули 45 нагород: 30 золотих, 10 срібних та 5 бронзових. Більша частина з них припала на пауерліфтинг, де наші атлети здобули перше загальнокомандне місце. У цьому виді спорту розігрувалося 38 комплектів медалей і українці здобули 27 (!) перемог, додавши також 9 других місць та одну "бронзу".

Одразу 12 українських спортсменів стали абсолютними чемпіонами турніру, вигравши змагання індивідуальні та в багатоборстві (сума в жимі та лежачи). Що ще більше вражає, українські пауерліфтери дуже активно переписували історію свого виду спорту та встановили 20 світових рекордів.

Також українські дзюдоїстки продемонстрували чудовий виступ на турнірі, який мав статус чемпіонату світу. Наші дівчата здобули 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи".

Великого успіху досягнула збірна України з футзалу. Чоловіча збірна провела дуже потужно турнір, здобувши неймовірну перемогу у драматичному фіналі над Англією, обігравши суперників на останній хвилині овертайму.

Завершила ж медальні успіхи України чоловіча збірна з голболу. В останній день турніру українські гравці завоювали "бронзу", впевнено здолавши в матчі за третє місце суперників із Литви з рахунком 9:2 та довели загальнокомандний успіх України до 45 нагород.



Українські голболісти / paralympic.org.ua

Довідка. Україна стала найуспішнішою на турнірі, здобувши найбільше перемог та медалей загалом.