За підсумком історичного турніру українські спортсмени завоювали 23 медалі, з яких сім золотих та по вісім срібних і бронзових.Це дозволило Україні посісти підсумкове дев'яте місце в медальному заліку, пише 24 Канал.

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Українці в кожному виді спорту здобули медалі та встановили 1 світовий рекорд

Найбільших успіхів Україна досягнула у дзюдо. Українці здобули одразу 10 медалей, із яких чотири були золотими. Переможцями змагань стали Наталія Ніколайчик, Інна Сич, Анастасія Гарник та Давид Хорава. Завдяки таким результатам Україна тріумфувала в медальному заліку в цьому виді спорту.

Змагання із кульової стрільби наші спортсмени також можуть занести собі в актив. Україна здобула 5 медалей ("золото" в Андрія Дорошенка та Ірини Щетнік) та посіла друге загальнокомандне місце. До того ж, Ірина встановила новий світовий рекорд. Українка у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів набрала 252 очки та перевершила попередній найкращий результат, який належав представниці Індії Авані Лекхарі, на 1.4 бала.

Першу перемогу в історії України здобув дует Наталії Коненко та Артема Колінька в бочі. Це дозволило нашим спортсменам здобути дебютну ліцензію на Паралімпіаду-2024.

П'ять медалей на Євро-2023 завоювали українські бадмінтоністи (2 "срібла" та 3 "бронзи"), також нашим спортсменам вдалося здобути два третіх місця у змаганнях із тхеквондо та одну "бронзу" у стрільбі з лука.

Довідка. Всього на змаганнях Україна виборола 4 паралімпійські ліцензії. Окрім вищезгаданої перемоги в бочі, також ліцензії здобули наші стрільці. Андрій Дорошенко зміг це зробити у кульовій стрільбі, а Анна-Вікторія Шевченко та Василь Наумчук у стрільбі з лука.



Медальний залік мультиспортивного Євро / скриншот із сайту змагань