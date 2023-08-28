Сборную Украины на этом престижном турнире представили 53 спортсмена, соревновавшихся в 4 видах спорта. В каждом из них наши земляки завоевали медали.

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Результаты, которыми стоит гордиться

В общей сложности украинские спортсмены добыли 45 наград: 30 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Большая часть из них пришлась на пауэрлифтинг, где наши атлеты завоевали первое общекомандное место. В этом виде спорта разыгрывалось 38 комплектов медалей и украинцы одержали 27 (!) побед, добавив также 9 вторых мест и одну "бронзу".

Сразу 12 украинских спортсменов стали абсолютными чемпионами турнира, выиграв индивидуальные соревнования и в многоборье (сумма в жиме и лежа). Что еще больше впечатляет, украинские пауэрлифтеры очень активно переписывали историю своего вида спорта и установили сразу 20 мировых рекордов.

Также украинские дзюдоистки продемонстрировали отличное выступление на турнире, имевшем статус чемпионата мира. Наши девушки завоевали 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы".

Большого успеха добилась сборная Украины по футзалу. Мужская сборная провела очень мощный турнир, одержав невероятную победу в драматическом финале над Англией, обыграв соперников на последней минуте овертайма.

Завершила медальные успехи Украины мужская сборная по голболу. В последний день турнира украинские игроки завоевали "бронзу", уверенно одолев в матче за третье место соперников из Литвы со счетом 9:2 и довели общекомандный успех Украины до 45 наград.



Украинские голболисты / paralympic.org.ua

Справка. Украина стала самой успешной на турнире, одержав больше побед и медалей в целом.