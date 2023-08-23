України виграла Всесвітні ігри з футзалу. Участь в змаганнях брали гравці із вадами зору.

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Добряче попітніли заради перемоги

У англійському Бірмінгемі відбулися Всесвітні ігри серед спортсменів із вадами зору. Саме "синьо-жовтим" футзалістам вдалося підняти над головою головний трофей змагань, проте українцям потрібно було добряче попітніти, аби тріумфувати на турнірі.

У півфіналі міжнародної першості збірна України без зайвих проблем здолала збірну Іспанії. Перший тайм завершився із рахунком 2:0 на користь українською команди, а голи забили Олег Аврамов та Іван Гуц. У другій половині зустрічі ще один м'яч на свій рахунок записав Вадим Швець, тим самим поставивши крапку у грі, котра завершилася з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтого" колективу.

Фінал змагань дався нашій команді набагато складніше. У вирішальній зустрічі українцям протистояла господарка турніру збірна Англії, проте "синьо-жовтим" вдалося перемогти "трьох левів" із "хитким" рахунком 4:3, здобувши "золото" міжнародної першості. Найкращим гравцем турніру став українець Вадим Швец, який забив вирішальний гол у фіналі, а інший представник збірної України Вадим Скотніков визнаний найкращим воротарем турніру.

"Бронзу" змагань виборола збірна Іспанії, котра розгромила Японію у матчі за третє місце із рахунком 9:0. Також варто відзначити, що 11 з 15 членів національної збірної команди України (гравці та тренери) представляли на турнірі місто Суми.

Переможці Всевітніх ігор / УАФ

До речі. Збірна України серед гравців із вадами зору була чемпіоном світу з футзалу у 2015-у, 2017-у та 2019-му роках.