Україна U-19 – Латвія U-19 3:0

Голи: Пономаренко, 34, 60, Тутєров, 89.

Поки національна збірна України з футболу пробивається на Євро-2024 через плей-оф, юнацька команда U-19 ставить перед собою аналогічне завдання. Підопічні Дмитра Михайленка успішно стартувала в еліт-раунді, пише 24 канал.

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Йдемо без втрат очок

Три дні тому "синьо-жовті" здолали господарів цієї стадії Північну Македонію з рахунком 2:0. Голами тоді відзначились Данило Кревсун та Матвій Пономаренко. У другому матчі команда Михайленка також не мала проблем з опонентом.

У грі з Латвією майже одноосібним героєм став Матвій Пономаренко. У першому таймі форвард Динамо відкрив рахунок проходу по флангу та зміщенню в центр. Удар нападника у ближній кут став несподіванкою для воротаря латвійців.

Після перерви зусилля Матвія допомогли оформити другий м'яч. Гравець киян заробив пенальті, пробивши в руку захиснику Латвії. Зрештою сам Пономаренко і реалізував вирок. Довів справу до розгрому гравець Сандерленда Тімур Тутєров, який перехопив м'яч у латвійця та реалізував вихід сам на сам.

Відео голів матчу Україна U-19 – Латвія U-19:

Як потрапити на Євро U-19 та чемпіонат світу U-20

Таким чином, Україна знаходиться за крок від виходу у фінальну частину Євро U-19, куди потрапить лише переможець нашої групи. Наша команда ділить перше місце зі Швейцарією, яка також виграла два стартові матчі.

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Втім у підопічних Михайленка краща різниця м'ячів (5:0 проти 3:0). Тому в останньому турі в лобовому матчі українців влаштує нічия або перемога, тоді як суперника – лише перемога. Гра відбудеться 26 березня, початок – о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сам юнацький чемпіонат Європи пройде з 15 по 28 липня у Північній Ірландії. Його учасниками стануть господарі турніру, а також сім команд-переможців еліт-раунду. Топ-5 команд за результатами Євро отримають путівки на чемпіонат світу U-20, який у 2025 році пройде в Чилі.

Довідка. Збірна України U-19 вже п'ять разів брала участь у фінальних частинах юнацького Євро. Один раз наша команда стала чемпіоном турніру (2009), ще двічі "синьо-жовті" виходили у півфінал (2004, 2018). Натомість у 2019 році команда України U-20 стала чемпіоном світу під керівництвом Олександра Петракова.