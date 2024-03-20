Північна Македонія U-19 – Україна U-19 0:2

Голи: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Першого голу у поєдинку довелось чекати аж до компенсованого часу першого тайму, коли кутовий України перетворився у гол. М'яч після подачі відлетів під удар Кревсуну, який в один дотик пробив з-за меж штрафного майданчика македонців 0:1, повідомляє 24 Канал.

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На перерву команди пішли за мінімальною переваги у рахунку підопічних Дмитра Михайленка.

15-хвилинний відпочинок пішов на користь українця, які зі старту другої частини гри подвоїли свою перевагу на табло – 0:2. Пономаренко взяв на себе відповідальність та пробив з-за меж штрафного. Цього дня українські футболісти результативно стріляли по воротах однолітків із Північної Македонії.

На останні 10 хвилин головний тренер "синьо-жовтих" випустив на поле Крістіана Шевченка, сина президента УАФ та легендарного футболіста Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що нещодавно Крістіан отримав український паспорт, який дав йому право дебютувати за збірну України.

До фінального свистка гості зберегли комфортну перевагу у рахунку та стартували у кваліфікації до Євро-2024 із перемоги над Північною Македонією 0:2.

Відео обох голів збірної України U-19

В іншому матчі групи G Швейцарія обіграла мінімальною Латвію 1:0.

Свій наступний поєдинок відбору українська збірна зіграє 23 березня проти Латвії. А останній матч групового раунду для українців відбудеться 26 березня.