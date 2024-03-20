Футболісти юнацької збірної України забили по голу у кожному таймі та зберегли ворота "сухими". За десять хвилин до завершення поєдинку у складі "синьо-жовтих" дебютував Крістіан Шевченко – син легенди світового футболу.

До теми Україна з перемоги стартувала у відборі на Євро: Крістіан Шевченко дебютував за збірну – відео

Шевченко у захваті від гри юнацької збірної

На матчі був присутній Андрій Миколайович, який приїхав підтримати сина та збірну. Після поєдинку він поділився враженнями та привітав з дебютом гравця під номером 7.

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям.

Особлива радість – привітати гравця під номером 7 (Крістіан Шевченко – 24 Канал) з дебютом у юнацькій збірній", – написав президент УАФ.

Україна в еліт-раунді відбору Євро-2024