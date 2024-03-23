Украина U-19 – Латвия U-19 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60, Тутеров, 89.

Пока национальная сборная Украины по футболу пробивается на Евро-2024 через плей-офф, юношеская команда U-19 ставит перед собой аналогичную задачу. Подопечные Дмитрия Михайленко успешно стартовала в элит-раунде, пишет 24 канал.

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Идем без потерь очков

Три дня назад "сине-желтые" одолели хозяев этой стадии Северную Македонию со счетом 2:0. Голами тогда отметились Даниил Кревсун и Матвей Пономаренко. Во втором матче команда Михайленко также не имела проблем с оппонентом.

В игре с Латвией почти единоличным героем стал Матвей Пономаренко. В первом тайме форвард Динамо открыл счет проходу по флангу и смещению в центр. Удар нападающего в ближний угол стал неожиданностью для вратаря латвийцев.

После перерыва усилия Матвея помогли оформить второй мяч. Игрок киевлян заработал пенальти, пробив в руку защитнику Латвии. В конце концов сам Пономаренко и реализовал приговор. Довел дело до разгрома игрок Сандерленда Тимур Тутеров, который перехватил мяч у латвийца и реализовал выход один на один.

Видео голов матча Украина U-19 – Латвия U-19:

Как попасть на Евро U-19 и чемпионат мира U-20

Таким образом, Украина находится в шаге от выхода в финальную часть Евро U-19, куда попадет только победитель нашей группы. Наша команда делит первое место со Швейцарией, которая также выиграла два стартовых матча.

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Впрочем, у подопечных Михайленко лучшая разница мячей (5:0 против 3:0). Поэтому в последнем туре в лобовом матче украинцев устроит ничья или победа, тогда как соперника – только победа. Игра состоится 26 марта, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что сам юношеский чемпионат Европы пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Его участниками станут хозяева турнира, а также семь команд-победителей элит-раунда. Топ-5 команд по результатам Евро получат путевки на чемпионат мира U-20, который в 2025 году пройдет в Чили.

Справка. Сборная Украины U-19 уже пять раз принимала участие в финальных частях юношеского Евро. Один раз наша команда стала чемпионом турнира (2009), еще дважды "сине-желтые" выходили в полуфинал (2004, 2018). Зато в 2019 году команда Украины U-20 стала чемпионом мира под руководством Александра Петракова.