У Британії 2-го серпня у Production Park Studios відбувся вечір боксу. У рамках шоу зустрілися британські боксери Харлем Юбенк та Мартін Макдонах.

Бій між боксерами відбувся у рамках суперлегкої ваги (до 63,5 кг). Про це повідомляє 24 канал.

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Перспективний Харлем Юбенк нокаутував свого земляка у фінальному раунді поєдинку. Бій складався з 8 раундів, а не 12-и.

У вирішальному раунді Юбенк доніс до щелепи Макдонаха важкий удар лівою рукою. Цей постріл ледь не "погасив" світло в очах Мартіна.

Після цього Харлем розвернув суперника та трьома широкими ударами відправив опонента на настил рингу.

Хоча Макдонах зміг підвестися, рефері в ринзі не дозволив йому продовжити бій – нокаут.

HARD-HITTING HARLEM



Take a look at the closing stages as @HarlemEubank gets a final round stoppage win over Martin McDonagh.



The action continues LIVE right now on @ESPN+ and @IFLTV.



FREE LIVE STREAM ️ https://t.co/P0EGfra8EN#MTKFightNight #TeamMTKGlobal pic.twitter.com/xgq7zLyJus — MTK Global (@MTKGlobal) September 2, 2020

Для Юбенка це вже 10-а перемога на професійному ринзі і третя нокаутом. Він залишається непереможним. Натомість Макдонах вже зазнав другої невдачі у восьми поєдинках.