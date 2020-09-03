Уклав спати: британський боксер Юбенк жорстко нокаутував суперника – відео
У Британії 2-го серпня у Production Park Studios відбувся вечір боксу. У рамках шоу зустрілися британські боксери Харлем Юбенк та Мартін Макдонах.
Бій між боксерами відбувся у рамках суперлегкої ваги (до 63,5 кг). Про це повідомляє 24 канал.
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Перспективний Харлем Юбенк нокаутував свого земляка у фінальному раунді поєдинку. Бій складався з 8 раундів, а не 12-и.
У вирішальному раунді Юбенк доніс до щелепи Макдонаха важкий удар лівою рукою. Цей постріл ледь не "погасив" світло в очах Мартіна.
Після цього Харлем розвернув суперника та трьома широкими ударами відправив опонента на настил рингу.
Хоча Макдонах зміг підвестися, рефері в ринзі не дозволив йому продовжити бій – нокаут.