Уложил спать: британский боксер Юбэнк жестко нокаутировал соперника – видео
В Британии 2 августа в Production Park Studios состоялся вечер бокса. В рамках шоу встретились британские боксеры Харлем Юбэнк и Мартин Макдонах.
Бой между боксерами состоялся в рамках суперлегкого веса (до 63,5 кг). Об этом сообщает 24 канал.
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Перспективный Харлем Юбэнк нокаутировал своего земляка в финальном раунде поединка. Бой состоял из 8 раундов, а не 12-ти.
В решающем раунде Юбэнк донес до челюсти Макдонаха тяжелый удар левой рукой. Этот выстрел едва не "погасил" свет в глазах Мартина.
После этого Харлем развернул соперника и тремя широкими ударами отправил оппонента на настил ринга.
Хотя Макдонах смог подняться, рефери в ринге не позволил ему продолжить бой – нокаут.