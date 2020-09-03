В Британии 2 августа в Production Park Studios состоялся вечер бокса. В рамках шоу встретились британские боксеры Харлем Юбэнк и Мартин Макдонах.

Бой между боксерами состоялся в рамках суперлегкого веса (до 63,5 кг). Об этом сообщает 24 канал.

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Перспективный Харлем Юбэнк нокаутировал своего земляка в финальном раунде поединка. Бой состоял из 8 раундов, а не 12-ти.

В решающем раунде Юбэнк донес до челюсти Макдонаха тяжелый удар левой рукой. Этот выстрел едва не "погасил" свет в глазах Мартина.

После этого Харлем развернул соперника и тремя широкими ударами отправил оппонента на настил ринга.

Хотя Макдонах смог подняться, рефери в ринге не позволил ему продолжить бой – нокаут.

HARD-HITTING HARLEM



Take a look at the closing stages as @HarlemEubank gets a final round stoppage win over Martin McDonagh.



The action continues LIVE right now on @ESPN+ and @IFLTV.



FREE LIVE STREAM ️ https://t.co/P0EGfra8EN#MTKFightNight #TeamMTKGlobal pic.twitter.com/xgq7zLyJus — MTK Global (@MTKGlobal) September 2, 2020

Для Юбэнка это уже десятая победа на профессиональном ринге и третья нокаутом. Он остается непобедимым. В то же время Макдонах уже потерпел вторую неудачу в восьми поединках.