Болгарія – Угорщина 2:2

Голи: Делев, 24, Десподов, 78 (пен) – Адам, 10, Петков, 90+7 (автогол)

В Європі розпочались останні матчі кваліфікації на Євро-2024. Дев'ять збірних (разом з Німеччиною) вже забезпечили собі участь у турнірі, пише 24 канал.

До теми Україна може опинитись у плей-офф відбору Євро, але це залежить не від неї: повний розбір шансів

У четвер, 16 листопада, визначилась і десята команда. Нею стала збірна Угорщини, яка залишається непереможною у групі G. Команда Марко Россі підійшла до матчів листопада на першому місці, випереджаючи Сербію на один бал і Чорногорію – аж на 6.

Для гарантованого проходу на Євро угорцям достатньо було не програти на виїзді Болгарії. З цим у підопічних Россі виникли проблеми. Відкривши рахунок на 10 хвилині, Угорщина пропустила по голу в кожному із таймів.

Втім команду Россі врятував автогол Петкова на 90+7 хвилині. Хавбек Шльонска після подачі Собослаї зрізав м'яч у власні ворота. Таким чином, "мадяри" вирвали нічию та гарантували собі вихід на Євро-2024.

Читайте також Україна перемогла польську Лехію в закритому спарингу перед Італією: результати гри

Якщо в останньому турі вони не програють Чорногорії, то забезпечать собі перше місце та вищий кошик при жеребкуванні самого турніру. Для Угорщини це вже третій поспіль вихід на чемпіонат Європи та п'ятий – за всю історію. Найкращим був виступ у 1964 році – третє місце.

Відеоогляд матчу Болгарія – Угорщина: