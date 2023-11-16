Збірна України готується до вирішального матчу 10-го туру відбіркового етапу на Євро-2024, де вона зустрінеться з Італією. Одним з етапів підготовки до цього протистояння став спаринг із командою Лехії Гданськ, яка виступає у другому дивізіоні Польщі, пише 24 Канал.

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Україна – Лехія Гданськ 2:0

Голи: Піхальонок, 28, Назарина, 58

Гра відбулася за закритими дверима, без участі представників ЗМІ та вболівальників. Трансляції також не було доступною.

Україна здобула перемогу з рахунком 2:0. Голами українці відзначилися у кожному з таймів: спершу забив Олександр Піхальонок, а після перерви — Єгор Назарина.

Нагадаємо, матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Початок гри о 21:45.

Наразі Україна випереджає Італію на три очки, однак в італійців попереду ще одна гра. У п'ятницю, 17 листопада, підопічні Лучано Спаллетті зіграють у Римі проти Північної Македонії.