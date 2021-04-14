UFC оголосила бій МакГрегор – Пор'є попри заяви бійців

Поєдинок між ірландцем Конором МакГрегором та американцем Дастіном Пор'є все ж відбудеться. Міжнародна спортивна організація UFC офіційно оголосила про поєдинок.

Бій відбудеться 10 липня

У середу, 14 квітня, UFC опублікував постер поєдинку між МакГрегором і Пор'є. Бійці повинні зустрітися 10 липня в рамках UFC 264 у Лас-Вегасі (США).

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Також UFC відкрила реєстрацію для подачі заявок на квитки.

Канадський журналіст Аріель Хельвані підтвердив, що Конор і Пор'є проведуть бій. Про це йому особисто повідомив МакГрегор. Ірландець заявив, що підписав контракт.