Удар скорпіона з розвороту: як футболіст в Англії забив неймовірний за красою гол – відео

Інколи у футбольних матчах гравцям вдаються неймовірні за красою удари, які стають результативними. Так сталося і в матчі англійських Ноттс Каунті та Оксфорд Сіті.

Це був чвертьфінальний поєдинок кубка Футбольної асоціації.

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На 73-й хвилині після навісу з флангу нападник господарів Еліша Сам завдав удар з розвороту п'ятою – так званий "удар скорпіона". І цей постріл виявився влучним. М'яч влетів над воротарем під перекладину.

Відео голу після "удару скорпіона"

Завдяки цьому голу Ноттс Каунті вийшов вперед у матчі 2:1 (перший гол за команду теж забив Еліша Сам). Сам матч закінчився з рахунком 3:1, і Ноттс Каунті вийшов у півфінал турніру.

Додамо, що схожий гол міг забити захисник Вернидуб у матчі Шахтар – Зоря. Однак на заваді став воротар "гірників" Трубін. Та все ж Зоря перемогла завдяки голу на останніх секундах матчу.