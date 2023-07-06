Ворог ледь не обірвав життя легенди Карпат: як львівські клуби реагують на ракетний удар

Ніч із 5-го на 6-те липня львів'яни та гості міста запам'ятають на все життя. Саме у ту ніч росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі.

За попередніми повідомленнями мера Львова Андрія Садового, окупанти обірвали життя 4 людей ще 13 осіб у лікарні із різними ступенями поранень. На жаль, по обіді стало відомо про ще одного загиблого, пише 24 Канал.

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Ракета влучила у будинок найкращого бомбардира в історії Карпат

Також постраждав не один десяток автомобілів, які були припарковані в епіцентрі удару. Ворожа ракета пошкодила 35 будинків, а 60 помешкань зазнали серйозних уражень. Наразі там працюють рятувальники, які досі шукають людей під завалами та розгрібають руїни. Зруйновані також гуртожитки (10), будинок дитини, два виші та санаторна школа.

Через ці жахіття, які пережили львів'яни у ніч на 6 липня, у місті Лева ввели 2-денну жадобу за тими, чиї життя забрав ворог.

Відзначимо, що це найбільше атаку по цивільній інфраструктурі Львова від початку повномасштабної війни.

Окрім цього ворог ще й пошкодив одну з підстанцій у Львові, через що 150 абонентів перебувають без світла.

Український спорт вже від самого ранку залишає свої реакції у соцмережах, аби якомога більше людей дізналось про горе, яке тої ночі прийшло у львівські домівки. Виключенням не стали львівські команди.

Футбольні клуби Рух та Карпати висловили свої співчуття тим, хто став жертвою терористичного удару Росії.

Висловлюємо щирі співчуття. Сьогодні вночі Львів зазнав однієї з найбільших ракетних атак на місто. Дякуємо силам ППО, які збили частину ракет та висловлюємо щирі співчуття потерпілим та сім'ям загиблих. Потрібно продовжувати підтримку Сил оборони України. Адже саме вони – наша надія на перемогу та мирне небо. Зробіть сьогодні пожертву у фонд, якому довіряєте – допоможіть пришвидшити перемогу,

– написали у зелено-білому клубі, додавши фото руйнувань.

Відзначимо, що у будинку, куди поцілила ракета, жив легендарний у минулому футболіст Карпат Володимир Данилюк. Найкращий форвард усіх часів в історії "левів" дивом вижив зі своєю дружиною Ярославою.

Рух: Тримайся, рідний Львове

Рух своєю чергою створив колаж із фразою підтримки: "Тримайся, рідний Львове"

Рашисти провели наймасштабнішу атаку на Львів з початку повномасштабної війни! Є загиблі та поранені! Щирі співчуття рідним та близьким! Не пробачимо!,

– йдеться у публікації "жовто-чорних".



Реакція львівського Руха на удар по Львову 6 липня / Фото футбольного клубу

Барком-Кажани: Вічна пам‘ять невинно загиблим людям

До реакцій доєднався й волейбольний клуб із міста Лева – Барком-Кажани. Команда продублювала публікацію ще й польською мовою, адже у 2023-му році клуб грав у місцевому чемпіонаті сусідньої країни.

Львів, ми з вами. Сьогодні вночі російська ракет "Калібр" влучила в житловий будинок у нашому рідному Львові. Вже відомо, що 4-ро (вже 5-ро – 24 Канал) людей загинули і більше 30-ти поранено. Надзвичайники продовжують пошуки. Під завалами ще можуть бути люди. Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. Загалом сили ППО збили над Львівщиною сім з 10 ракет. Дякуємо воїнам ЗСУ за захист! Вічна пам‘ять невинно загиблим людям,

– написали у волейбольному клубі.

Редакція сайту 24 Каналу щиро співчуває родинам та близьким загиблих. Бажаємо здоров'я тим, хто отримав поранення. Усе відбудуємо, а ворог-терорист повинен відповісти за усі скоєні злочини.