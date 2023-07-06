По предварительным сообщениям мэра Львова Андрея Садового, оккупанты оборвали жизнь 4 человек еще 13 человек в больнице с разными степенями ранений. К сожалению, после обеда стало известно о еще одном погибшем, пишет 24 Канал.

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Ракета попала в дом лучшего бомбардира в истории Карпат

Также пострадал не один десяток автомобилей, припаркованных в эпицентре удара. Вражеская ракета повредила 35 домов, а 60 помещений получили серьезные поражения. Там работают спасатели, которые до сих пор ищут людей под завалами и разгребают руины. Разрушены также общежития (10), дом ребенка, два вуза и санаторная школа.

Из-за этих ужасов, которые пережили львовяне в ночь на 6 июля, в городе Льва ввели 2-дневную жалобу за теми, чью жизнь унес враг.

Отметим, что это самая большая атака по гражданской инфраструктуре Львова с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, враг еще и повредил одну из подстанций во Львове, из-за чего 150 абонентов находятся без света.

Украинский спорт уже с самого утра оставляет свои реакции в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о горе, которое в ту ночь пришло во львовские дома. Исключением не стали львовские команды.

Футбольные клубы Рух и Карпаты выразили свои соболезнования тем, кто стал жертвой террористического удара России.

Выражаем искренние соболезнования. Сегодня ночью Львов подвергся одной из самых больших ракетных атак на город. Спасибо силам ПВО, которые сбили часть ракет и выражаем искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Следует продолжать поддержку Сил обороны Украины. Ведь именно они наша надежда на победу и мирное небо. Сделайте сегодня пожертвование в фонд, которому доверяете – помогите ускорить победу,

– написали в зелено-белом клубе, добавив фото разрушений.

Отметим, что в доме, куда попала ракета, жил легендарный в прошлом футболист Карпат Владимир Данилюк. Лучший форвард всех времен в истории "львов" чудом выжил со своей женой Ярославой.

Рух: Держись, родной Львов

Рух в свою очередь создало коллаж с фразой поддержки: "Держись, родной Львов"

Рашисты провели самую масштабную атаку во Львов с начала полномасштабной войны! Есть погибшие и раненые! Искренние соболезнования родным и близким! Не простим!,

– говорится в публикации "желто-черных".



Реакция львовского Руха на удар по Львову 6 июля / Фото футбольного клуба

Барком-Кажани: Вечная память невинно погибшим людям

К реакциям присоединился и волейбольный клуб из города Льва – Барком-Кажани. Команда продублировала публикацию еще и на польском языке, ведь в 2023 году клуб играл в местном чемпионате соседней страны.

Львов, мы с вами. Сегодня ночью российская ракета "Калибр" попала в жилой дом в нашем родном Львове. Уже известно, что 4 (уже 5 – 24 Канал) человек погибли и более 30 ранены. Чрезвычайщики продолжают поиски. Под завалами могут быть еще люди. Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения. Всего силы ПВО сбили над Львовщиной семь из 10 ракет. Спасибо воинам ВСУ за защиту! Вечная память невинно погибшим людям,

– написали в волейбольном клубе.

Редакция сайта 24 Канала искренне соболезнует семьям и близким погибших. Желаем здоровья тем, кто получил ранение. Все отстроим, а враг-террорист должен ответить за все совершенные преступления.