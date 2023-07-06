Чимало представників українського спорту є уродженцями міста Лева. Але спортсмени із інших областей теж стурбовані жахіттями, які пережили львів'яни та гості міста у ніч на 6 липня.

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Рижикова: Ніхто в Україні не може бути застрахований

Однією з таких є українська легкоатлетка Анна Рижикова. Атлетка зауважила, що любить той період, коли поміж змаганнями має час приїхати до рідного дому. Однак у такі моменти усі не повинні забувати, що в Україні триває війна, а росіяни щодня атакують нашу країну ракетами та безпілотниками.

"Це звук сирени, яка включається, коли росіяни починають атаку. Вночі він може включатися мінімум 1-3 рази, а також вдень. У цьому випадку кожен повинен піти в бомбосховища або знайти безпечне місце вдома", – написала легкоатлетка.

Рижикова зазначила, що російські ракети перервали життя мирних мешканців Львова, які нікого не чіпали та спокійно спали у своїх домівках. Анна додала, що усі українці, які залишаються в рідній країні, не можуть заявляти про свою цілковиту безпеку. У будь-якому куточку української землі росіяни можуть дістати своєю зброєю.

Це окупанти підтвердили у ніч на 6 липня, коли обстріляли Львів.

Цієї ночі моє рідне місто не постраждало, ракети полетіли далі. Російські ракети вбили мирних жителів Львова, ракета влучила в житловий будинок. Ніхто в Україні не може бути застрахований, бо не знаєш, куди наступного разу направлять ракету. Але кожен намагається жити своїм життям, намагається бути щасливим, і звичайно, боротися за нашу свободу,

– підсумувала Рижикова.

Відзначимо, що ворожа ракета потрапила якраз у будинок поблизу центра міста, у якому жив найкращий бомбардир футбольного клубу Карпати Володимир Данилюк. Він разом із дружиною дивом вибрались із зруйнованої квартири.

Ось так росіяни продовжують чинити терористичні злочини, поки світ не дає F-16, а висловлює свою стурбованість.

Важливо! Усі деталі про нічну ракетну атаку Львова читайте у нашому матеріалі.