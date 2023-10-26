Після початку повномасштабної агресії проти України МОК відсторонив росіян та білорусів від міжнародних змагань. Проте в березні 2023 року позиція Комітету змінилась. Спортивні функціонери рекомендували повернути атлетів з країн-агресорів, якщо вони не підтримують війну.

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Файдек: Навіщо росіянам виступати проти Путіна, якщо їм і з ним добре

Це викликало резонанс у спортивному світі. Багато країн не бажають змагатися на одному майданчику з росіянами та білорусами. Ба більше, мова йшла навіть про бойкот Олімпіади-2024 в Парижі, якщо туди допустять представників країн-терористів.

Бронзовий призер Токіо-2020 Павел Файдек має однозначну позицію стосовного цього питання. Спортсменів з РФ та Білорусі не повинно бути на Іграх-2024.

Якщо їм дозволять, це буде ляпас усьому спортивному світу. Їм не можна дозволяти виступати. Цього не можна допустити. Війна йде не з учорашнього дня, атлети встигли б змінити спортивне громадянство, щоб не представляти ці країни. Вони могли б висловити бажання представляти іншу країну, і це можна було б організувати так, щоб вони представляли нові країни відразу ж без будь-якого карантину. Але навіщо їм виступати проти Путіна, якщо у них і з ним все добре? А раз у них так добре, нехай свої Ігри роблять. Дайте їм мільйони доларів і нехай вони будуть щасливі. Якщо вони виступлять на Олімпійських іграх в Парижі, це буде хамство серед білого дня!,

– заявив Файдек.

Зазначимо, що остаточне рішення стосовно участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 ще не прийнято. Проте в ОКР вже вирішили не їхати в Париж. В країні-терористці вважають приниженням виступати в статусі нейтральних спортсменів.

Спортивні досягнення Павела Файдека

Польський метальник молота Павел Файдек народився в 1989 році. Він п’ятиразовий чемпіон світу (2013, 2015, 2017, 2019, 2022). Польський атлет ставав чемпіоном Європи (2016) та двічі віце-чемпіоном Європи (2014 та 2018). В його послужному списку 4 перемоги поспіль на літніх Універсіадах (2011-2017). На Олімпійських іграх в Токіо Файдек здобув бронзову нагороду. Його особистий рекорд з метання молота становить – 83,93 метра.