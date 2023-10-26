Після початку повномасштабної агресії проти України МОК відсторонив росіян та білорусів від міжнародних змагань. Проте в березні 2023 року позиція Комітету змінилась. Спортивні функціонери рекомендували повернути атлетів з країн-агресорів, якщо вони не підтримують війну.
Читайте також У нас стільки дітей загинуло від ракетних атак, – Магучіх різко відповіла главі МОК Томасу Баху
Файдек: Навіщо росіянам виступати проти Путіна, якщо їм і з ним добре
Це викликало резонанс у спортивному світі. Багато країн не бажають змагатися на одному майданчику з росіянами та білорусами. Ба більше, мова йшла навіть про бойкот Олімпіади-2024 в Парижі, якщо туди допустять представників країн-терористів.
Бронзовий призер Токіо-2020 Павел Файдек має однозначну позицію стосовного цього питання. Спортсменів з РФ та Білорусі не повинно бути на Іграх-2024.
Якщо їм дозволять, це буде ляпас усьому спортивному світу. Їм не можна дозволяти виступати. Цього не можна допустити. Війна йде не з учорашнього дня, атлети встигли б змінити спортивне громадянство, щоб не представляти ці країни. Вони могли б висловити бажання представляти іншу країну, і це можна було б організувати так, щоб вони представляли нові країни відразу ж без будь-якого карантину. Але навіщо їм виступати проти Путіна, якщо у них і з ним все добре? А раз у них так добре, нехай свої Ігри роблять. Дайте їм мільйони доларів і нехай вони будуть щасливі. Якщо вони виступлять на Олімпійських іграх в Парижі, це буде хамство серед білого дня!,
– заявив Файдек.
Зазначимо, що остаточне рішення стосовно участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 ще не прийнято. Проте в ОКР вже вирішили не їхати в Париж. В країні-терористці вважають приниженням виступати в статусі нейтральних спортсменів.