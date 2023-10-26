После начала полномасштабной агрессии против Украины МОК отстранил россиян и белорусов от международных соревнований. Однако в марте 2023 года позиция Комитета изменилась. Спортивные функционеры рекомендовали вернуть атлетов из стран-агрессоров, если они не поддерживают войну.

Читайте также У нас столько детей погибло от ракетных атак, – Магучих резко ответила главе МОК Томасу Баху

Файдек: Зачем россиянам выступать против Путина, если им и с ним хорошо

Это вызвало резонанс в спортивном мире. Многие страны не желают соперничать на одной площадке с россиянами и белорусами. Более того, речь шла даже о бойкоте Олимпиады-2024 в Париже, если туда допустят представителей стран-террористов.

Бронзовый призер Токио-2020 Павел Файдек имеет однозначную позицию по этому вопросу. Спортсменов из РФ и Белоруссии не должно быть на Играх-2024.

Если им разрешат, это будет пощечина всему спортивному миру. Им нельзя разрешать выступать. Этого нельзя допустить. Война идет не со вчерашнего дня, атлеты успели бы сменить спортивное гражданство, чтобы не представлять эти страны. Они могли бы выразить желание представлять другую страну, и это можно было бы организовать так, чтобы они представляли новые страны сразу без всякого карантина. Но зачем им выступать против Путина, если у них и с ним все в порядке? А раз у них так хорошо, пусть свои игры делают. Дайте им миллионы долларов и пусть они будут счастливы. Если они выступят на Олимпийских играх в Париже, это будет хамство среди бела дня!

– заявил Файдек.

Окончательное решение об участии россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 еще не принято. Однако в ОКР уже решили не ехать в Париж. В стране-террористке считают унижением выступать в статусе нейтральных спортсменов.

Спортивные достижения Павела Файдека

Польский метатель молота Павел Файдек родился в 1989 году. Он пятикратный чемпион мира (2013, 2015, 2017, 2019, 2022). Польский атлет становился чемпионом Европы (2016) и дважды вице-чемпионом Европы (2014 и 2018). В его послужном списке 4 победы подряд на летних Универсиадах (2011-2017). На Олимпийских играх в Токио Файдек завоевал бронзовую награду. Его личный рекорд по метанию молота составляет – 83,93 метра.