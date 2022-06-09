Касперчак: Україна – ключове слово, що відчиняє всі двері

Два домашні матчі в Лізі націй-2022/2023 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) збірна України проведе на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Мер польського міста Лодзі Ганна Здановська наголосила, що поляки раді прийняти цю зустріч.

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Ми дуже раді, що маємо нагоду прийняти такі важливі матчі в нашому місті. Уболіватимемо разом за футболістів збірної України, бо знаємо, як багато це важить для тих, хто наразі бореться за нашу спільну свободу та безпеку. Ми від усього серця запрошуємо всіх уболівальників відвідати ці поєдинки,

– зазначила мер Лодзі.

"Для нас велика честь приймати збірну України. Із самого початку ми усвідомлювали важливість цих матчів, які привертають увагу всієї Європи. Наразі Україна – ключове слово, що відчиняє всі двері. Ми відразу ж подали заявку на можливість прийняти в себе вашу команду й раді, що мети досягнуто. Я переконаний, що під час майбутніх поєдинків стадіон буде заповнений ущент, і це буде демонстрацією єдності двох народів", – підкреслив віцепрезидент ПФС Адам Касперчак.

Консул України в Любліні Світлана Горбовська висловила слова поляки нашим польським друзям.

"Я хочу подякувати вам за все, що ви робите для українців, які знайшли в Лодзі свій другий дім. У ці страшні часи їм дали тут можливість врятувати себе та своїх дітей. Дякуємо за те, що ми можемо розраховувати на Польщу, наших добрих сусідів. Бажаємо вам миру та щирої дружби польського та українського народів", – сказала Горбовська.

Вдалий старт українців у Лізі нації-2022/2023

Збірна України вже зіграла у першому матчі ліги націй-2022/2023. 8 червня "синьо-жовті" перемогли Ірландію у Дубліні.

Єдиний гол забив Віктор Циганков. Футболіст вийшов на заміну лише у другому таймі, а через дві хвилини відзначився забитим м'ячем.

Перевага українців могла б бути більшою. Тарас Качараба на 38-й хвилині забив розкішний гол, але його не зарахували через офсайд.

Зверніть увагу! Наступний поєдинок збірної України відбудеться 11 червня. "Синьо-жовті" зіграються проти Вірменії. Матч відбудеться у суботу, 11 червня, у польському Лодзі.