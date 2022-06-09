Касперчак: Украина – ключевое слово, открывающее все двери

Два домашних матча в Лиге наций-2022/2023 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) сборная Украины проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Мэр польского города Лодзи Анна Здановская подчеркнула, что поляки рады принять эту встречу.

До речі Шалена гармата Циганкова принесла Україні перемогу над Ірландією у Лізі націй: відеоогляд

Мы очень рады, что есть возможность принять такие важные матчи в нашем городе. Будем болеть вместе за футболистов сборной Украины, потому что знаем, как много это для тех, кто сейчас борется за нашу общую свободу и безопасность. Мы от всего сердца приглашаем всех болельщиков посетить эти поединки,

– отметила мэр Лодзи.

"Для нас большая честь принимать сборную Украины. С самого начала мы осознавали важность этих матчей, которые привлекают внимание всей Европы. Сейчас Украина – ключевое слово, открывающее все двери. Мы сразу же подали заявку на возможность принять у себя вашу команду и рады, что цели достигнуты. Я убежден, что во время предстоящих поединков стадион будет заполнен до основания, и это будет демонстрацией единства двух народов", – подчеркнул вице-президент ПФС Адам Касперчак.

Консул Украины в Люблине Светлана Горбовская выразила слова поляки нашим польским друзьям.

"Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для украинцев, которые нашли в Лодзи свой второй дом. В эти страшные времена им дали здесь возможность спасти себя и своих детей. Спасибо за то, что мы можем рассчитывать на Польшу, наших добрых соседей". Желаем вам мира и искренней дружбы польского и украинского народов", – сказала Горбовская.

Удачный старт украинцев в Лиге нации-2022/2023

Сборная Украины уже сыграла в первом матче лиги наций-2022/2023. 8 июня "сине-желтые" победили Ирландию в Дублине.

Единственный гол забил Виктор Цыганков. Футболист вышел на замену только во втором тайме, а через две минуты отличился забитым мячом.

Преимущество украинцев могло бы быть больше. Тарас Качараба на 38-й минуте забил роскошный гол, но его не засчитали из-за офсайда.

Обратите внимание! Следующий поединок сборной Украины состоится 11 июня. "Сине-желтые" сыграются против Армении. Матч состоится в субботу, 11 июня, в польском Лодзи.