До самого кінця був із командою: шокуюча смерть уболівальника зірвала матч Ла Ліги

У неділю, 10 грудня, були заплановані одразу чотири поєдинки 16-го туру Ла Ліги сезону-2023/2024. Один із них, на жаль, через трагічний випадок закінчився ще до фінального свистка.

Мова йде про матч між Гранадою та Атлетік Більбао. Вже на 6-й хвилині Вільямсу швидко вдалось вивести гостей уперед 0:1.

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Сумна звістка, яка перервала поєдинок

Більше команди у цьому поєдинку 10 грудня не забивали. Адже голкіпер Атлетіка Унаї Сімон помітив, що щось дивне почало відбуватись на одній із трибун стадіону за воротами та сповістив про це головного арбітра зустрічі. Той миттєво зупинив матч та покликав лікарів обох клубів на трибуни.

Виявилось, що одному із уболівальників стало погано, у нього зупинилось серце. Потерпілого у важкому стані забрали у лікарню.

20 хвилин тримала пауза у поєдинку, а згодом суддя вказав командам повернутись у підтрибунне приміщення. Матч був не лише перерваний, а й на 10 грудня закінчений. Фанати майже годину чекали на своїх місцях фінального рішення.

Згодом у Гранаді повідомили, що, на жаль, серце фаната їх команди назавжди перестало битись. В іспанському клубі висловили свої щирі співчуття родині та усьому фанатському руху Гранади з приводу гіркої втрати.

Відзначимо, що Гранада із 7 балами йде на передостанньому 19-му місці, а тобто у зоні вильоту з Ла Ліги.

Щодо Атлетік, то клуб набрав вже 28 очок та йде 6-м.

Поєдинок Гранада – Атлетік Більбао перенесли на інший день. Поки що оцінюють, чи зможуть команди дограти матч вже 11 грудня.