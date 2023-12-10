Футболісти Аяксу на домашній матч проти Спарти Роттердам (2:1) вийшли в унікальному комплекті форми. На футболках гравців замість прізвищ були вибиті три крапки.

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Три крапки замість прізвища

Таким чином клуб висловив свій протест проти хейту у соціальних мережах. Три крапки на футболках символізують універсальний знак мовчання.

Щомісяця гравці чоловічих і жіночих команд Аякса отримують у соцмережах понад 1500 повідомлень із висловленням ненависті. Але, на жаль, це стосується не тільки наших гравців. Повідомлення такого типу є частиною зростаючої тенденції, яка впливає на мільйони людей в інтернеті. Прагнучи заглушити хейт у соцмережах, Аякс під час матчів цими вихідними носитиме футболку з трьома білими крапками замість прізвищ. Крапки являють собою універсальний знак мовчання, а також значок у меню, який ви вибираєте, щоб поскаржитися на хейт,

– йдеться у заяві Аяксу.

Футболки Аяксу без прізвищ / twitter.com/AFCAjax