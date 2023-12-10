Речь идет о матче между Гранадой и Атлетиком Бильбао. Уже на 6-й минуте Вильямсу быстро удалось вывести гостей вперед 0:1.

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Печальное известие, которое прервало поединок

Больше команды в этом поединке 10 декабря не забивали. Ведь голкипер Атлетика Уная Симон заметил, что что-то странное начало происходить на одной из трибун стадиона за воротами и сообщил об этом главному арбитру встречи. Тот мгновенно остановил матч и позвал врачей обоих клубов на трибуны.

Оказалось, что одному из болельщиков стало плохо, у него остановилось сердце. Потерпевшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.

20 минут держала пауза в поединке, а затем судья указал командам вернуться в подтрибунное помещение. Матч был не только прерван, но и на 10 декабря окончен. Фанаты почти час ждали своих мест финального решения.

Впоследствии в Гранаде сообщили, что, к сожалению, сердце фаната их команды навсегда перестало биться. В испанском клубе выразили свои искренние соболезнования семье и всему фанатскому движению Гранады по поводу горькой потери.

Важно! Поединок Гранада – Атлетик Бильбао был перенесен на другой день. Пока что оценивают, смогут ли команды доиграть матч уже 11 декабря.