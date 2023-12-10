Речь идет о матче между Гранадой и Атлетиком Бильбао. Уже на 6-й минуте Вильямсу быстро удалось вывести гостей вперед 0:1.
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Печальное известие, которое прервало поединок
Больше команды в этом поединке 10 декабря не забивали. Ведь голкипер Атлетика Уная Симон заметил, что что-то странное начало происходить на одной из трибун стадиона за воротами и сообщил об этом главному арбитру встречи. Тот мгновенно остановил матч и позвал врачей обоих клубов на трибуны.
Оказалось, что одному из болельщиков стало плохо, у него остановилось сердце. Потерпевшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.
20 минут держала пауза в поединке, а затем судья указал командам вернуться в подтрибунное помещение. Матч был не только прерван, но и на 10 декабря окончен. Фанаты почти час ждали своих мест финального решения.
Впоследствии в Гранаде сообщили, что, к сожалению, сердце фаната их команды навсегда перестало биться. В испанском клубе выразили свои искренние соболезнования семье и всему фанатскому движению Гранады по поводу горькой потери.
- Отметим, что Гранада с 7 баллами идет на предпоследнем 19 месте, а то есть в зоне вылета из Ла Лиги.
- Что касается Атлетик, то клуб набрал уже 28 очков и идет 6-м.