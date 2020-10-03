Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер звільнить свого тренера Марка Бреланда. Саме Бреланд викинув рушник у реванші проти Тайсона Ф'юрі, який означав кінець бою та поразку Деонтея.

Ще в лютому після поєдинку Yahoo повідомляла, що викинутий рушник Бреландом став причиною його звільнення.

Не пропустіть: Дату реваншу Ф'юрі – Уайлдер скасували: бій може відбутися раніше

Деонтей після бою не підтвердив інформацію, але був розчарований діями Бреланда.

"Я засмучений Марком. Ми обговорювали таку ситуацію ще багато років тому. Я говорив своїй команді ніколи і ні за що не викидати рушник. Це не мій метод", – сказав тоді Уайлдер.

Згодом з'являлася інформація буцімто Уалйдер не звільняв тренера. Втім, менеджер американця Шеллі Фінкель у коментарі Boxing Scene підтвердив відставку Бреланда.

Це остаточне рішення. Після його наступного бою стане зрозуміло, чи було воно правильним чи ні,

– сказав Фінкель.

Уайлдер співпрацював з Бреландом 12 років.

Уалйдер програв Ф'юрі: головне

Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого і завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом. Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун.

Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок. Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок.

Уайлдер після бою заявив, що причиною поразки став костюм, у якому він виходив у ринг. Він буцімто важив 18 кілограмів і негативно вплинув на ноги боксера.

Третій бій між боксерами повинен відбутися у 2020 році.