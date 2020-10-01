Один з найбільш очікуваних реваншів 2020 року між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером перенесуть. Боксери мали зустрітися 19-го грудня, однак команди боксерів вимушені відмовитися від цієї дати.

Чому переносять бій

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, що організовує реванш, заявив, що третій бій між чемпіоном WBC Ф'юрі та Уайлдером не відбудеться 19 грудня, як планувалося раніше. Про це повідомляє ESPN.

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Top Rank не хоче проводити вечір боксу 19-го грудня, адже в цей час у США відбудуться інші важливі події.

Ми залишаємо цю дату, тому що вдень і вночі будуть зіграні п'ять ігор чемпіонату конференції, плюс дві гри НФЛ з американського футболу. Отже, ми не можемо влаштувати поєдинок 19-го числа. Зараз ми розглядаємо інші дати. ESPN, FOX, PBC і ми вивчаємо розклад, щоб вибрати день,

– сказав Арум.

Водночас телеканал ESPN повідомляє, що поєдинок може відбутися раніше 19 грудня 2020 року.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про реванш

Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.

Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.

Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.

Уайлдер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.