Проте вже після вильоту з турніру стався скандал пов'язаний з командою Реброва. Все через профіль Максима Таловєрова на сайті УЄФА.
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Проблеми з географією в УЄФА
У ньому захисник ЛАСК та збірної України зазначений, як уродженець Росії. Насправді ж футболіст народився 28 червня 2000 року в українському Донецьку.
Зашквар від УЄФА щодо місця народження Таловєрова / Скриншот із сайту УЄФА
Зазначимо, що в інших донеччан Анатолія Трубіна та Юхима Коноплі країною народження вказана Україна. Тож можна розцінювати це як випадкову помилку, а не злий намір, проте в таких чутливих питаннях так помилятися неприпустимо.
Нагадаємо, що Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, за яку дебютував у березні 2024 року. Результативними діями не відзначався.