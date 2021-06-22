Олег Протасов поділився думками про програш "синьо-жовтих" Австрії (0:1) в грі третього туру групового раунду чемпіонату Європи.
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"Зовсім незадоволений таким результатом. Я очікував нічию, але в цьому матчі в цілому зіграли не дуже добре. Пробували кілька варіантів, але цього виявилося недостатньо. Може, треба було потрібно більше удачі. Подивимося, чи залишимося ми на Євро, шансів дуже і дуже мало.
Австрія зіграла краще в цьому матчі. Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера після зустрічі. Не думаю, що варто піднімати питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність допустити ще кілька помилок", – заявив Протасов.
Україна – Австрія: після матчу
- Україна мала чудові шанси зі спокійним серцем вийти у плей-офф Євро-2020. Українцям вдалось уникнули зустрічі в 1/8 фіналу зі збірної Італії. Але наші хлопці й взагалі можуть вилетіти з турніру. Тепер все залежить від результатів матчів інших збірних.
- Із групи С вийшли Нідерланди та Австрія. Україна завершила груповий раунд на третьому місці з 3 очками.