Олег Протасов поділився думками про програш "синьо-жовтих" Австрії (0:1) в грі третього туру групового раунду чемпіонату Європи.

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"Зовсім незадоволений таким результатом. Я очікував нічию, але в цьому матчі в цілому зіграли не дуже добре. Пробували кілька варіантів, але цього виявилося недостатньо. Може, треба було потрібно більше удачі. Подивимося, чи залишимося ми на Євро, шансів дуже і дуже мало.

Австрія зіграла краще в цьому матчі. Не думаю, що хтось може говорити про зміну тренера після зустрічі. Не думаю, що варто піднімати питання про відставку Шевченка. Він багато працює, навіть якщо є ймовірність допустити ще кілька помилок", – заявив Протасов.

Україна – Австрія: після матчу