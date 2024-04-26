Повна заміна команди: УАФ відкликала з комітетів УЄФА людей Павелка
Джерело:УАФ
Структурні зміни в українському футболі торкнулися представництва нашої держави в УЄФА. Після обрання президентом УАФ Андрія Шевченка було відкликано всіх попередніх чиновників.
26 квітня в Будинку футболу відбулося засідання Виконкому УАФ. На ньому було розглянуто питання відкликання Андрія Павелка з посади члена Виконавчого комітету УЄФА.
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Кого УАФ відкликає з УЄФА
Крім того, Виконком УАФ прийняв рішення відкликати інших представників України в комітетах та панелях УЄФА, які втратили посади. Таким чином, одразу сім місць в керівних органах УЄФА стали вакантними.
- Андрія Павелка – із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
- Юрія Запісоцького – із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
- Вадима Костюченка – із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
- Олексія Михайличенка – із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
- Олега Протасова – із посади члена Комітету футболу УЄФА;
- Володимира Генінсона – із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;
- Андрія Бондаренка – із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
Нові обличчя України в УЄФА
Замість Павелка та його команди Виконком визначив нових представників для вакантних посад.
- президент УАФ Андрій Шевченко – посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;
- перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук – посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
- віцепрезидент УАФ Сергій Ребров – посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
- віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко – посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
- президент Асоціації футзалу України Сергій Владико – посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
- голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний – посади члена Комітету футболу УЄФА;
- заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко – посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
Нагадаємо, що Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ 25 січня 2024 року. Його кандидатуру одностайно підтримали всі колективні члени асоціації.
В цей час попередник Андрія Миколайовича знаходився в СІЗО. Андрія Павелка звинувачують у заволодінні грошима під час будівництва заводу з виготовлення штучних полів. 29 лютого 2024 року колишнього очільника УАФ звільнили з-під варти.