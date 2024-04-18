У січні 2024 року новий президент УАФ Андрій Шевченко ініціював аудит діяльності асоціація під час керівництва свого попередника. Перші результати перевірки оприлюднив офіційний сайт організації.

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Скільки збитків УАФ виявила перевірка

Аудиторська компанія AC Crowe Ukraine проводить перевірку діяльності УАФ в період з 2015 по 2023 рік. Наразі відомі попередні результати. Фінальний документ буде опубліковано протягом трьох місяців.

Наразі відомо про відтік активів УАФ у розмірі 1 мільярда 342 мільйонів 900 тисяч гривень.

Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов’язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/ послуг.

Проте це лише попередні результати, які потребують затвердження. Повний звіт перевірки буде опубліковано після завершення аналізу.

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