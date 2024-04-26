26 апреля в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ. На нем был рассмотрен вопрос отзыва Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА.
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Кого УАФ отзывает из УЕФА
Кроме того, Исполком УАФ принял решение отозвать других представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА, которые потеряли должности. Таким образом, сразу семь мест в руководящих органах УЕФА стали вакантными.
- Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
- Юрия Записоцкого – с должности второго вице–председателя Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
- Вадима Костюченко – с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
- Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
- Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;
- Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
- Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
Новые лица Украины в УЕФА
Вместо Павелко и его команды Исполком определил новых представителей для вакантных должностей.
- президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
- первый вице–президент УАФ Павел Бойчук – должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
- вице–президент УАФ Сергей Ребров – должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
- вице–президент УАФ Александр Шевченко – должности второго вице–председателя Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
- президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко – должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
- председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный – должности члена Комитета футбола УЕФА;
- заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко – должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
Напомним, что Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ 25 января 2024 года. Его кандидатуру единодушно поддержали все коллективные члены ассоциации.
В это время предшественник Андрея Николаевича находился в СИЗО. Андрея Павелко обвиняют в завладении деньгами во время строительства завода по изготовлению искусственных полей. 29 февраля 2024 года бывшего главу УАФ освободили из–под стражи.