26 квітня в Будинку футболу відбулося засідання Виконкому УАФ. На ньому було розглянуто питання відкликання Андрія Павелка з посади члена Виконавчого комітету УЄФА.

Читайте також Понад мільярд гривень збитків: перші результати аудиту УАФ часів Павелка

Кого УАФ відкликає з УЄФА

Крім того, Виконком УАФ прийняв рішення відкликати інших представників України в комітетах та панелях УЄФА, які втратили посади. Таким чином, одразу сім місць в керівних органах УЄФА стали вакантними.

Андрія Павелка – із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

Юрія Запісоцького – із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

Вадима Костюченка – із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

Олексія Михайличенка – із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

Олега Протасова – із посади члена Комітету футболу УЄФА;

Володимира Генінсона – із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;

Андрія Бондаренка – із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

Нові обличчя України в УЄФА

Замість Павелка та його команди Виконком визначив нових представників для вакантних посад.

президент УАФ Андрій Шевченко – посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;

перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук – посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;

віцепрезидент УАФ Сергій Ребров – посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;

віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко – посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;

президент Асоціації футзалу України Сергій Владико – посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;

голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний – посади члена Комітету футболу УЄФА;

заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко – посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

Нагадаємо, що Андрія Шевченка обрали новим президентом УАФ 25 січня 2024 року. Його кандидатуру одностайно підтримали всі колективні члени асоціації.

В цей час попередник Андрія Миколайовича знаходився в СІЗО. Андрія Павелка звинувачують у заволодінні грошима під час будівництва заводу з виготовлення штучних полів. 29 лютого 2024 року колишнього очільника УАФ звільнили з-під варти.