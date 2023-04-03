Минай та Інгулець під ковпаком УАФ: команди підозрюються у "зливі" матчу
Джерело:Трибуна
Відомий журналіст Сергій Болотніков під час одного з ефірів на Youtube повідомив, що матч Минай – Інгулець міг мати договірний характер. Вивченням подій під час поєдинку займається комітет етики та чесної гри УАФ.
У матчі 19-го туру чемпіонату України Інгулець на останніх секундах зумів вирвати перемогу у Минаю (2:1). Свої голи петрівці забили завдяки автоголу та пенальті після гри рукою.
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Болотніков: Є дуже переконливі чутки, що це був злив
Під час ефіру програми на Youtube-каналі КДК Сергій Болотніков повідомив, що до нього надійшла інформація про злив матчу Минай – Інгулець. Нібито команди домовилися про поділ очок у двох поєдинках чемпіонату.
Мені надійшов сигнал від футбольних, знаючих людей, що є дуже переконливі чутки, що це був злив. Минай та Інгулець зіграли 3 в 3 – у першому колі закарпатці виграли в Петровому, а зараз команди добазарилися повернути боржок. І є всі аргументи, щоб в це повірити. Перший гол Інгульця – це автогол. А другий – це дуже дурний пенальті, гра захисника рукою, коли це не було потрібно,
– розповів Болотніков.
УАФ вивчає підозрілий матч
Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування щодо можливого договірного матчу Минай – Інгулець.
"Ми вже працюємо над цим. Ми перевіримо усю інформацію, і після того розумітимемо, чи все було добре у матчі, чи ні.
Звісно, ми на попередній стадії, тож не можемо робити ніяких заяв. Але, як і будь-яку інформацію, проаналізуємо її уважно", – сказав голова комітету Френческо Баранка.
- Після перемоги над Минаєм Інгулець піднявся в турнірній таблиці на 8-му сходинку. В активі команди Ковальця 22 бали.
- Закарпатівці займають 12-те місце в чемпіонаті. У 19-ти матчах футболісти Минаю набрали 18 очок.