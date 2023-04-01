Минай – Інгулець 1:2

Голи: Кравчук, 21 – Мельник, 84 (авт.), Ковальов 90+5

Минай та Інгулець провели зустріч в рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "козаки". "Лисиці" на стільки бажають втекти зі зони вильоту, що забивали у будь-які ворота, пише 24 Канал.

Варте уваги Колос поступився Минаю, який плекає надії залишитись в УПЛ – відеоогляд

В бажанні залишитись елітою

Команди розпочали зустріч досить активно, не засиджуючись в обороні. Це виглядало логічно, оскільки Минаю потрібно було втікати нарешті зі зони вильоту, а Інгульцю нав'язувати боротьбу за майбутні єврокубки. Та наполегливішими виглядали "лисиці", мотивація яких зашкалювала.

Першим голом у матчі зміг відзначитися центральний захисник закарпатського колектива Юрій Кравчук. Забитий м'яч Миная прийшов зі стандратого положення, а саме з кутового. Центрбек "лисиць" точнісіньким ударом в ліву шістку залишив голкіпера Інгульця безпомічним у той момент, 1:0.

Команди грали на рівні, проте "козаки" дещо більше контролювали м'яч, та от така перевага не приносила їм жодного результату. Колективи бідкалися біля воріт одне одного, але потішити вболівальньників більшою кількістю голів вдалося тільки під завісу матчу.

Цікаво, що "лисиці" самі ж подарували забитий м'яч Інгульцю, який горів бажанням не програти та дотискав свого суперника. На 84-ій хвилині автоголом відзначився тепер інший центрбек Миная Олександр Мельник, який ненароком "вбив" перемогу своєї команди та подарував позитивні емоції президенту команди з Петрово, 1:1.

Та справжній жах "козаки" влаштували, коли арбітр тягнувся до фінального свистка. Через свою навалу Інгулець на 90+5 хвилині отримав нагоду пробити одинадцятиметровий удар, який безперечно реалізував Максим Ковальов та вирвав перемогу для своєї команди, 1:2.

Таким чином Минай все ж балансує на зоні вильоту та посідає 12-у сходинку Української Прем'єр-ліги (18 очок у активі). Інгулець ж повертається у кондиції та посідає 8-у позицію чемпіонату чемпіонату, відстаючи від єврокубкового місця на 6 балів.

Відеоогляд матчу Минай – Інгулець: