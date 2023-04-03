У неділю, 2 квітня, завершився 19 тур УПЛ. На останній день були винесені ігри за участю чотирьох грандів і в одному з них сталася сенсація, пише 24 канал.
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У 19 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 21 гол. Це середня результативність по турніру – 2,6 гола за гру. Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:
- Минай – Інгулець 1:2
- Металіст – Колос 0:0
- Верес – Кривбас 1:2
- Олександрія – Ворскла 3:0
- Львів – Динамо 0:2
- Металіст 1925 – Дніпро-1 0:3
- Чорноморець – Шахтар 2:2
- Зоря – Рух 3:0
Основні моменти 19 туру
Головною сенсацією стала нічия в Одесі. Чорноморець зумів дати бій Шахтарю та здобув один бал у результативному матчі (2:2). Це дозволило загострити інтригу в боротьбі за золото УПЛ.
Інші переслідувачі "гірників" здобули впевнені перемоги. Динамо та Зоря виграли у львівських команд, Дніпро-1 розгромив Металіст 1925, а Олександрія не мала проблем із Ворсклою.
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У грі дніпрян хет-триком відзначився Артем Довбик. Для нападника це 15-ий гол в сезоні, що дозволило йому відірватися від динамівця Віталія Буяльського на чотири м'ячі.
В зоні вильоту опинились два клуба зі Львова – Рух та Львів. Правда, у них ще є по матчу в запасі, а "жовто-чорні" відстають від рятівної зони всього на один бал
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|18
|13
|4
|1
|47-14
|43
|2
|Дніпро-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|42
|3
|Зоря
|19
|12
|4
|3
|42-25
|40
|4
|Динамо
|19
|11
|3
|5
|27-16
|36
|5
|Олександрія
|18
|8
|7
|3
|32-25
|31
|6
|Кривбас
|19
|7
|4
|8
|16-22
|25
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|24
|8
|Інгулець
|18
|6
|4
|8
|19-22
|22
|9
|Металіст 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|21
|10
|Ворскла
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|11
|Чорноморець
|19
|4
|7
|8
|18-25
|19
|12
|Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|18
|13
|Металіст
|19
|4
|6
|9
|17-17
|18
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|18
|15
|Рух
|18
|4
|5
|9
|19-29
|17
|16
|Львів
|18
|3
|4
|11
|13-28
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 15
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 8
- Данило Сікан (Шахтар) – 8
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 7
- Максим Третьяков (Олександрія) – 7
Розклад 20 туру чемпіонату України:
- 7 квітня (п'ятниця), 15:00. Ворскла – Інгулець
- 8 квітня (субота), 13:00. Динамо – Минай
- 8 квітня (субота), 14:00. Шахтар – Металіст
- 8 квітня (субота), 15:00. Кривбас – Зоря
- 8 квітня (субота), 15:00. Рух – Верес
- 9 квітня (неділя), 13:00. Дніпро-1 – Львів
- 9 квітня (неділя), 13:00. Олександрія – Чорноморець
- 9 квітня (неділя), 15:00. Колос – Металіст 1925