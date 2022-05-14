УАФ закликала підтримати збірну у Хорватії: вхід для українських фанатів буде безкоштовним
Джерело:УАФ
Вже 18 травня збірна України проведе свій третій контрольний спаринг проти Рієка. Українські уболівальники, які перебувають у Хорватії, зможуть відвідати поєдинок абсолютно безкоштовно.
Прийди та підтримай збірну
Українська асоціація футболу оприлюднила інформацію для уболівальників, які хочуть відвідати товариський матч збірної України у Хорватії. Українцям вже вдруге щастить, вони можуть без витрачання коштів подивитись наживо гру головної команди країни.
Варто прочитати Маркевич не проти очолити Шахтар
Для того, що безкоштовно відвідати зустріч необхідно прийти до каси місцевого стадіону та показати паспорт громадянина України або greenpass, що свідчить про те, що людина отримала тимчасовий прихисток у Хорватії.
Каса на арені "Руєвіца" розташована за адресою Rujevica ulica 6B та працює з понеділка по п’ятницю від 16:00 до 20.00, у суботу – з 9:00 до 13:00.
Зауважимо, що одним фанат на руки може отримати лише один квиток на гру.
Також усі охочі можуть придбати квитки онлайн – за посиланням. Вартість білета розпочинається від 20 кун, а найдорожчий коштуватиме 70 кун.Важливо. Товариський матч Рієка – збірна України відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.
У цьому всьому є ще один момент. УАФ закликає українських уболівальників прийти на товариський матч проти Рієки в одязі кольорів прапора рідної країни.
- Відзначимо, що Німеччині українці теж потрапили на поєдинок абсолютно безкоштовно. Було це у стартовій грі "синьо-жовтих" проти Боруссії Менхенгладбах.
- Той матч закінчився перемогою підопічних Олександра Петракова з рахунком 1:2. Звитягу Україні принесли дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
Перед поєдинком проти Рієки на синьо-жовту команду чекатиме ще товариська гра проти італійського Емполі. Матч в Італії відбудеться за день до поєдинку проти Рієки – 17 травня.
Підготовка збірної України до гри проти Шотландії: коротко
- На початку травня національна команда розпочала збиратись у Словенії, де проводить свою підготовку до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
- Футболісти Шахтаря та Динамо приєднались до збірної із запізненням – 2-го та 5-го травня. Все через благодійне турне, у якому українські гранди футболу збирають кошти для рідної країни.
- Легіонери будуть прибувати у розташування "синьо-жовтих" після 15-го травня. Вони навіть відмовились від відпусток заради приїзду у збірну.
- У процесі підготовки підопічні Петракова проведуть чотири або п'ять спарингів. Наразі невідомо двох останніх суперників.
- Майже місяць триватиме підготовка головної команди країни. Вже 1 червня на неї чекатиме важливий поєдинок проти Шотландії. У разі перемоги Україна зіграє проти Уельсу, де позмагається за вихід на Мундіаль (5 червня).