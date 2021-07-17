Війна продовжується: УАФ забороняє Руху грати в Тернополі, клуб може зникнути

Львівський Рух продовжує вирішувати питання щодо домашнього стадіону перед початком нового сезону УПЛ.

Рух хотів заявити стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі в якості свого резервного на сезон 2021/2022. Однак Українська асоціація футболу (УАФ) не дозволяє Руху проводити матчі в Тернополі.

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Причина заборони

УАФ аргументує своє рішення тим, що клуб повинен грати свої домашні матчі в межах свого міста або області. Виняток для Вереса, який грає в Луцьку, пов'язаний з тим, що клуб з Рівного зараз будує свій власний стадіон.

УАФ вимагає від Руху визначитися з місцем проведення домашніх матчів до понеділка, 19 липня.