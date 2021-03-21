Приліт з неба та козак на коні: підбірка унікальних виходів Дениса Берінчика на ринг – відео

Володар поясу інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик проведе черговий бій. Непереможний Бернічик проведе захист титулу проти чилійця Хосе Санчеса.

Однією з особливостей Берінчика є те, що під кожен бій він підбирає особливий образ. Денис обіцяв здивувати й 21 березня, коли вийде в ринг проти Санчеса. Ми вирішили згадати, у яких образах Денис виходив у ринг.

Гладіатор

12 грудня 2015 року у своєму третьому поєдинку на професійному ринзі Берічник переміг Дьєрді Міжеї. Українець переміг рішенням суддів. На цей бій Берінчик вийшов у образі гладіатора.

12 листопада 2016 року в Льодовому палаці торговельно-розважального центру "Термінал" у Броварах Денис переміг іспанця Хуана Окуру. Бій пройшов всю дистанцію (8 раундів) і завершився перемогою українця за очками. На цей бій Берінчик виїхав на мотоциклі.

23 квітня 2016 року на бій проти аргентинця Еміліано Мартіна Гарсії вийшов у козацькому вбранні. Разом з Денисом в національному одязі були і його помічники, також одягнені в шаровари і вишиванки. Супроводжував Берінчика інший відомий боксер, Олександр Усик, який вбрався отаманом і озброївся булавою.

16 вересня 2017 року на бій проти Ісмаеля Гарсії Берінчик вийшов у образі в'язня. Він був у ланцюгах, а його супроводжувала "озброєна охорона". Так боксер вирішив згадати свою молодість, де в нього були проблеми із законом.

16 грудня 2017 року в Броварах Денис отримав шанс завоювати перший в професійній кар'єрі титул. Суперником Берінчика став філіппінський боксер Аллан Валлеспін. Бій завершився у шостому раунді десятираундового поєдинку нокаутом у виконанні українця. На бій Берінчик вийшов у образі олімпійського ведмедя.

23 червня 2018 року Берінчик захищав свій чемпіонський пояс проти Хосе Луїса Прієто. На цей бій українець не вийшов, а виїхав на коні та в козацькому вбранні. І переміг. Бій завершився після п'ятого раунду десятираундового поєдинку відмовою колумбійця продовжувати бій.

На бій проти філіппінця Росекі Крістобаля за вакантний титул WBO International 22 грудня 2018 року українець вийшов у костюмі героя відеоігор 90-х Супер Маріо. А по дорозі на ринг він перестрибував гриби і бився з черепахами – все як в легендарній грі. Бій завершився на 20-тій секунді сьомого раунду технічним нокаутом у виконанні українця.

Відвідувач лазні

20 квітня 2019 року на бій проти японця Ніхіто Аракави (32-6-2, 18 КО) українець вийшов в образі відвідувача лазні. Дениса винесли на спеціальній ноші, побиваючи банними віниками. Після цього боксер стрибнув у імпровізовану бочку з холодною водою.

Відео виходу Берінчика як відвідувача лазні (початок 3:00)

Вихід у клітці з ланцюгами

5 жовтня 2019 року Берінчика вивезли на бій проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено у клітці. Денис був закутий ланцюгами та мав маску на обличчі. Згодом з українця зняли ланцюги, після чого він зайшов у ринг. Поєдинок проти Морено завершився перемогою Дениса рішенням суддів.

У попередньому поєдинку Берінчик перевершив сам себе. Український боксер з'явився на бій проти Віорела Сіміона з даху як герой коміксів.

Відео появи Берінчика з даху

Денис Берінчик – відео кращих виходів у ринг