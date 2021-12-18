Острый козырек и прилет с неба: уникальные выходы Дениса Беринчика на ринг – подборка видео

Украинский боксер Денис Беринчик 18-го декабря проведет защиту титула WBO International против россиянина Исы Чаниева. Фанаты бокса ждут не только боя Беринчика, но и интересного выхода украинца на ринг. Мы решили собрать подборку уникальных выходов непобедимого Беринчика на бой.

Гладиатор

12 декабря 2015 года в своем третьем поединке на профессиональном ринге Беринчик победил Дьерди Мижеи. Украинец победил решением судей.

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На этот бой Беринчик вышел в образе гладиатора.



Денис Беринчик гладиатор / Фото K2 Promotions Ukraine

Смотрите видео выхода Беринчика

На мотоцикле

12 ноября 2016 года в Ледовом дворце торгово-развлекательного центра "Терминал" в Броварах Денис победил испанца Хуана Окуру.

Бой прошел всю дистанцию (8 раундов) и завершился победой украинца по очкам. На этот бой Беринчик выехал на мотоцикле.

Смотрите видео, как Беринчик выехал на бой

Казак

23 апреля 2016 года на бой против аргентинца Эмилиано Мартина Гарсии вышел в казацком наряде. Вместе с Денисом в национальной одежде были и его помощники, также одетые в шаровары и вышиванки.

Сопровождал Беринчика другой известный боксер, Александр Усик, который нарядился атаманом и вооружился булавой.



Денис Беринчик казак / Фото K2 Promotions Ukraine



Денис Беринчик казак / Фото K2 Promotions Ukraine

Заключенный

16 сентября 2017 года на бой против Исмаэля Гарсии Беринчик вышел в образе заключенного. Он был в цепях, а его сопровождала "вооруженная охрана". Так боксер решил вспомнить свою молодость, когда у него были проблемы с законом.



Денис Беринчик заключенный / Фото K2 Promotions Ukraine

Смотрите видео выхода Беринчика

Олимпийский мишка

16 декабря 2017 года в Броварах Денис получил шанс завоевать первый в профессиональной карьере титул. Соперником Беринчика стал филиппинский боксер Аллан Валлеспин.

Бой закончился на шестом раунде десятираундового поединка нокаутом в исполнении украинца. На бой Беринчик вышел в образе олимпийского мишки.



Денис Беринчик олимпийский медведь / Фото K2 Promotions Ukraine

Видео выхода Беринчика на бой против Валлеспина

Казак на коне

23 июня 2018 года Беринчик защищал свой чемпионский пояс против Хосе Луиса Прието. На этот бой украинец не вышел, а выехал на коне и в казацком наряде. И победил. Бой завершился после пятого раунда десятираундового поединка отказом колумбийца продолжать бой.



Беринчик казак на коне / Фото K2

Видео выхода Беринчика

Супер Марио

На бой против филиппинца Росеки Кристобаля за вакантный титул WBO International 22 декабря 2018 года украинец вышел в костюме героя видеоигр 90-х Супер Марио. А по дороге на ринг он перепрыгивал грибы и сражался с черепахами – все как в легендарной игре. Бой завершился на 20-й секунде седьмого раунда техническим нокаутом в исполнении украинца.



Беринчик Супер Марио / Фото K2

Посетитель бани

20 апреля 2019 года на бой против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО) украинец вышел в образе посетителя бани. Дениса вынесли, хлестая банными вениками. После этого боксер прыгнул в импровизированную бочку с холодной водой.

Видео выхода Беринчика как посетителя бани (начало 3:00)

Выход в клетке с цепями

5 октября 2019 года Беринчика вывезли на бой против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено в клетке.

Денис был закован в цепи и имел маску на лице. Впоследствии с украинца сняли цепи, после чего он зашел на ринг. Поединок против Морено завершился победой Дениса решением судей.

Прилет на ринг

Беринчик в клетке / Скриншот из видео

В предыдущем поединке Беринчик превзошел сам себя. Украинский боксер явился на бой против Виорела Симиона с крыши, как герой комиксов.

Видео появления Беринчика с крыши

Острый козырек

Летом 2021 года Денис Беринчик решил попробовать свои силы в боях на голых кулаках. Украинский боксер встретился с российским ирландцем Артемом Лобовым.

Беринчик и его команда вышли на импровизированный ринг в стиле гангстеров из известного сериала "Острые козырьки".

Выход Беринчика на бой против Лобова