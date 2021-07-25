У стилі серіалу "Гострі картузи"

Денис Берінчик та колишній боєць UFC Артем Лобовим провели незвичний бій на голих кулаках. Український боксер вкотре здивував крутим виходом на ринг у Палаці спорту, що у Києві.

Більше про бій Берінчик у кривавому місиві побив росіянина Лобова у бою на голих кулаках

Команда на чолі з боксером перетворилась на гангстерів з Чикаго 90-х років минулого століття. Традиційного рингу не було. Межі були зроблені не з канатів, а з мішків, що додавала поєдинку унікальності. Здавалось, що перед поєдинком перевагу мав ірландець російського походження. Але українець довів, що не просто так запропонував Лобову бій.

Як відбувався бій

Берінчик з перших секунд показав, хто буде фаворитом цього двобою. Українець домінував на імпровізованому ринзі та не давав Лобову спокійно дихнути. Вже через декілька раундів на обличчя ірландця з'явилась перша кров.

Вже через 20 секунд до кінця раунду ірландський боєць побував у нокдауні. Четвертий раунд став останнім у зустрічі із п'яти можливих. Денис правим боковим влучив прямо у голову суперника, який дивом встояв на ногах.