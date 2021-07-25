У стилі серіалу "Гострі картузи"
Денис Берінчик та колишній боєць UFC Артем Лобовим провели незвичний бій на голих кулаках. Український боксер вкотре здивував крутим виходом на ринг у Палаці спорту, що у Києві.
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Команда на чолі з боксером перетворилась на гангстерів з Чикаго 90-х років минулого століття. Традиційного рингу не було. Межі були зроблені не з канатів, а з мішків, що додавала поєдинку унікальності. Здавалось, що перед поєдинком перевагу мав ірландець російського походження. Але українець довів, що не просто так запропонував Лобову бій.
Як відбувався бій
Берінчик з перших секунд показав, хто буде фаворитом цього двобою. Українець домінував на імпровізованому ринзі та не давав Лобову спокійно дихнути. Вже через декілька раундів на обличчя ірландця з'явилась перша кров.